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شحنة جديدة من لقاحات كورونا تصل الى ايران

شحنة جديدة من لقاحات كورونا تصل الى ايران
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

إعلنت الجمارك الإيرانية أن واردات لقاح كورونا تجاوت 50 مليون جرعة مع وصول الشحنة الخمسين من هذا اللقاح الى البلاد.

العالم - ايران

ووصلت الشحنة الخمسون من لقاح كورونا إلى طهران صباح اليوم السبت، والتي تضمنت 3 ملايين و200 الف جرعة من لقاح سينوفارم من سلة كوفاكس ، ومع وصول هذه الشحنة تجاوز إجمالي الواردات من لقاح كورونا 50 مليون جرعة.

وقد تم استيراد لقاح كورونا من الصين واليابان وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند منذ 3 فبراير 2020 إلى 11 سبتمبر 2021 والحصة الاكبر كانت للقاح سينوفارم الصيني.

وانتشر فيروس كورونا في البلاد منذ مارس 2019 ، حيث تم فرض قيود ومحظورات للسيطرة على هذا الفيروس ومنع انتشاره.

يذكر ان21 مليونا و753 الفا و20 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الان، فيما تلقى 11 مليونا و696 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 33 مليونا و449 الفا و589 جرعة.

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