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السر وراء اقالة مسؤول امني سعودي، والتعويضات لامريكا

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج "محميات" موضوع القرار الذي اصدره ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بأقالة مدير الامن العام خالد بن قرار الحربي من منصبه وذلك بتهمه الاستيلاء على المال العام وارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

العالم - المحميات

عزل واعتقال الحربي ليس هي الامر الاول من نوعه الذي يقوم به النظام السعودي فقد سبق ان تم عزل الضابط السعودي فهد بن تركي ونجله من منصبهم وتم توجيه لهم تهم الفساد، ما اثار التسأولات حول الاسباب الحقيقة وراء هذه الاقالات التي تصدر من النظام السعودي الحاكم.

كما يسلط البرنامج الضوء على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر واتهام الادارة الامريكية السعودية بأنها وراء التفجيرات.

وناقش ايضا خبر اغلاق مكتب قناة العربية في دبي و نقل المحطة الى الرياض. بالاضافة الى الجريمة النكراء التي أقدمت عليها السلطات السعودية بحق ناشط الرأي الشاب، عدنان الشرفا، من مدينة الدمام.

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