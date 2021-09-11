العراق يسعى لاستثمار 2600 مليون قدم مكعب للغاز المصاحب يوميا

العالم-العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "الوزير شارك عبر المنصة الإلكترونية في ورشة التحول بالطاقة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية".

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "العراق اتخذ خطوات عملية للتحول تدريجيا نحو الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأشار عبد الجبار إلى "دعم الحكومة والوزارة للاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال في محافظات البصرة وميسان وذي قار وتأسيس شركة غاز البصرة، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة توتال الفرنسية لمجموعة من المشاريع لاستثمار الغاز المصاحب فضلا عن مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة".

وتابع: "نهدف من خلال هذه المشاريع إلى استثمار 2600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب من حقول المحافظات الجنوبية، ومن المؤمل إنجازها قبل عام 2026".

وأوضح وزير النفط العراقي، أن "المحور المهم الثاني لخطط العراق هو إضافة 12 كيكا واط إلى منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من خلال استخدام الطاقة البديلة (الشمسية) بالتعاقد مع شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، والعمل على التحول إلى استخدام الغاز في عمليات تشغيل المحطات بدلا من الوقود الثقيل لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وهذا يقع ضمن أولويات الحكومة".