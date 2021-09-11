قاسم الأعرجي: اجتزنا مراحل صعبة في مواجهة "داعش"

العالم-العراق

وقال خلال افتتاحه أعمال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، والأمن السيبراني، (آتسو العراق 2021) في بغداد، إن "انعقاد هذا المؤتمر والمعرض في العراق دليل على دور العراق الريادي في المنطقة".

وأضاف أن "الدول في السابق كانت تنفر من العراق، لكنه اليوم يحتضنها ويقيم المؤتمرات، لأنه أصبح نقطة التقاء وليس ساحة للصراعات".

وتابع أن "الإعداد ليس فقط للقتال أو الاعتداء على الآخرين، بل هو أن نهتم بجوانب الحياة الصحية والثقافية والفنية والبنى التحتية التي تليق بالعراق، ومنها الجانبين الحربي والفني، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية وتزويدها بالخبرات والمستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها".

وأشار الأعرجي إلى أن "العراق لديه اتفاقيات عديدة مع الدول الصديقة، ومنها حلف الناتو، للمشورة والتدريب، وتطوير قابلية قواتنا من الجيش والأجهزة الأمنية، وأن هؤلاء الأصدقاء سيستمرون بعملهم في المستقبل".

وانطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر مكافحة الارهاب والعلميات الخاصة والامن السيبراني "اتسو العراق 2021" في العاصمة بغداد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضور مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وشخصيات سياسية وعسكرية وامنية عراقية ودولية.