شاهد/ العثور على أسلحة تحمل شعار 'الوكالة الأميركية (USAID)' بمأرب

العالم- اليمن

وأظهرت عدسة الإعلام الحربي مشاهد للأسلحة المتنوعة التي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية النصر المبين بمرحلتها الثالثة والتي تكللت بتطهير مديريتي رحبة وماهلية بمحافظة مارب’ بعد تحريرها من براثن الغزاة والمرتزقة, بينها مخزن يحتوي على كميات من المتفجرات والقذائف, وعليها شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم العثورعلى أسلحة أمريكية من هذا النوع, بل سبقها العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الذي تحمل شعار الوكالة الأمريكية,وذلك في عملية النصر المبين بمرحلتها الثانية والّتي أدّت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع من عناصر الجماعات التكفيرية داعش والقاعدة بمحافظة البيضاء, في شهر /تموز من العام الماضي.

يشار إلى أنّ واشنطن “لم تكتف بدعمها العسكري واللوجيستي والاستخباري لتحالف العدوان في حربه وعدوانه على اليمن”, بل تقوم أيضا بممارسة الأدوار الاستخباراتية بشعارات إنسانية, محاولة بذلك فرض قرارها على اليمنيين, عبر وكالة التنمية الأمريكية التي تتبع وزارة خارجيتها وتعمل لصالحها.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن عن تحرير 1200 كيلو متر في العملية رغم شن التحالف 484 غارة لاعاقة تقدم قواتهم.

كما كشف عن مقتل واسر 151 من عناصر قوات هادي الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية .