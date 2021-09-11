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شاهد..ماذا تحمل زيارة بيدرسون لدمشق؟

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا أنه توصل مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من مفاوضات اللجنة الدستورية، ووصف بيدرسن في تصريحات صحفية المحادثات التي جرت بينه والمقداد في دمشق بأنها كانت جيدة جدا.

العالم - مراسلون

اجواء ايجابية بناءة طغت على لقاء فيصل المقداد وزير الخارجية السوري مع غير بيدرسون المبعوث الاممي الى سوريا بعنوانها العريض بحث الترتيبات والتحضيرات للجولة السادسة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور والاتفاق على البنود الاساسية لهذه الجولة، والتحديات الاقتصادية والانسانية المتعلقة بمعيشة السوريين وسبل تحسين الوضع العام.

الشارع السوري والاحزاب السياسية السورية ينظرون بعين التفاؤل لزيارة بيدرسون كدافع لاستمرار اجتماعات لجنة مناقشة الدستور كونها خطوة مهمة على طريق الحل السياسي.

وقال المحلل سياسي حسام طالب: "زيارة المبعوث الاممي بيدرسون الى سوريا بالتأكيد لها طابع ايجابي وتأتي بعد تنفيذ المصالحة درعا البلد وتقريب الحل السلمي الذي دائما ترقب به الدولة السورية لذلك اظن ان هذا سينعكس ايجاباً على جولة المبعوث الاممي ومن المفترض ان ينعكس ايجابي على الجنة الدستورية التي ستعقد عما قريب".

البنود الاساسية لاجتماع لجنة مناقشة الدستور التي بحثها بيدسون في دمشق، تأتي تتويجا لمسار طويل رُسمت نقاطه الأولى في سوتشي الروسية، تحت مظلّة رعاة أستانا الثلاثي الايراني والروسي والتركي ومهمتها مناقشة تعديلات على الدستور الحالي أو وضع دستور جديد بحسب المبعوث الأممي.

مباحثات ومشاورات بين بيدرسون والحكومة السورية تثبت جدية الدولة السورية في ايجاد حل سياسي وتذليل العقبات امام اجتماعات اللجنة الدستورية بعيداً عن اي تدخل خارجي.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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