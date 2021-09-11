ايران تستورد 10 ملايين جرعة لقاح خاصة لتلاميذ المدارس

العالم - ايران

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني: ان كبار المسؤولين في الدولة شددوا على أنه من أجل تخفيف معاناة الناس ومنع انتشار كورونا، يجب استيراد اللقاحات، وحتى الآن تم استيراد أكثر من 30 مليون جرعة لقاح من قبل جمعية الهلال الأحمر وحدها، وقد بذل رئيس الجمهورية ونائبه الأول جهودًا كبيرة في هذا المجال.

واضاف همتي: كما قدمت وزارة الخارجية والبنك المركزي مساعدة جيدة، ونجحت منظمة المشتريات الطبية التابعة لجمعية الهلال الاحمر في هذا الصدد، وستورّد للبلاد ما مجموعه 90 مليون جرعة من اللقاح بحلول تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

واردف قائلا: مع اقترابنا من إعادة فتح المدارس في العام الدراسي الجديد، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة البدء في تلقيح التلاميذ، وعلى هذا الاساس سيتم توريد 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لتطعيم التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

ومضى يقول : جميع اللقاحات المستوردة واللقاحات التي يتم إنتاجها محليًا يتم اعتمادها أولاً من قبل وزارة الصحة ثم يتم تطعيمها.

واضاف همتي: جمعية الهلال الاحمر ايضا تولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع واستوردت لقاحات تمت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية وبعد ذلك وافقت وزارة الصحة على هذه اللقاحات وثبت فعاليتها على نطاق واسع.

واوضح قائلا: في الصين، تم تطعيم أكثر من 500 مليون جرعة من نفس اللقاح ، مما أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بشكل كبير في الصين، وتستورد جمعية الهلال الأحمر اللقاحات من موقع بكين، وهو حاصل على الموافقة العالمية، ويتم شراء اللقاحات بالأسعار العالمية العادية ولا يوجد وسطاء ويتم شراؤها من المصنع.

وتابع رئيس جمعية الهلال الأحمر: تبذل جهودا لاستيراد 180 مليون جرعة لقاح للبلاد حتى يكون المجتمع آمنًا تمامًا من هذا المرض، وبعض هذه اللقاحات عبارة عن وصفات طبية معززة، وتطعيم هذا اللقاح يجعل الناس أكثر أمانًا، وسيتم الوفاء بوعد وزير الصحة من خلال هذا الإجراء وسيتم تطعيم البلاد بأكملها بحلول فبراير/شباط 2022.