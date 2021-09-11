السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"حماس"ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، معربةً عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها.

العالم-فلسطين

وهاتف رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، الرئاسيات الثلاث في لبنان (الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري)، متمنيا للبنان تجاوز الأزمة التي تمر بها، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ"قدس برس".

وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ دعا "مشعل" الرئاسيات الثلاث إلى "إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق حياة كريمة لحين عودته إلى وطنه".

وطالب بـ"العناية باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمل على تخفيف معاناتهم"، قائلا: "اللاجئون لن يكونوا إلا عونا للبنان وأهلها، وكل الدول التي لجأوا إليها".

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

وفي وقت سابق؛ وقع الرئيس عون، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

روابط ذات صلة

قيادي في حماس: كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال

مشعل: 'سيف القدس' قربتنا من تحرير فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا يعني انسحاب القوات الأمريكية من القواعد السعودية؟

وزير خارجية قطر يزور موسكو ويبحث مع نظيره الروسي الملف الأفغاني

استشهاد مواطن يمني بنيران العدوان السعودي في منبه بصعدة

بايدن قام بحركة غريبة أثناء إحياء ذكرى الـ11 من سبتمبر!

على هامش معرض مكافحة الارهاب.. مسؤول عراقي: نخطط لبناء صناعة عسكرية محلية

"حماس"ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة