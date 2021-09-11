العالم-فلسطين

وهاتف رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، الرئاسيات الثلاث في لبنان (الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري)، متمنيا للبنان تجاوز الأزمة التي تمر بها، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ"قدس برس".

وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ دعا "مشعل" الرئاسيات الثلاث إلى "إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق حياة كريمة لحين عودته إلى وطنه".

وطالب بـ"العناية باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمل على تخفيف معاناتهم"، قائلا: "اللاجئون لن يكونوا إلا عونا للبنان وأهلها، وكل الدول التي لجأوا إليها".

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

وفي وقت سابق؛ وقع الرئيس عون، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.