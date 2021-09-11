شاهد: من ’مسافة صفر’.. انجازات رجال الله في مأرب تكتب بالذهب

العالم - نبض السوشیال

وخلال إيجاز صحفي خاص أكد العميد سريع أن تحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب جاء ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، مشيرأ إلى أنّ القوات المسلحةَ سوف تحرر كل اليمن وستستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان.

وقال العميد سريع إن القوات المسلحة قامت بتحرير مساحة إجمالية بحوالي ألف ومئتي كيلومتر مربع من مديريتي رحبة وماهلية وأنها تمكنت من إيقاع أكثر من 150 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل وجريح وأسير مشددا على مواصلة العمليات العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب، مشيرا إلى ان طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية محاولاً إعاقة القوات الليمنية عن استكمال مهمة التحرير والتطهير مثمناً الدور الكبير لقبائل مأرب في معركة التحرير والاستقلال بشكل عام وتحرير محافظة مأرب بشكل خاص.

واكد العميد سريع على مواصلة تحرير البلاد واستعادة كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان، مضيفا سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي إحتلال ولا يخضع لأي وصاية وسنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة أمتنا في قضاياها الكبرى وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً.

وتوجه العميد سريع في الايجاز مخاطبا مرتزقة العدوان السعودي الذين عملوا مع أعداء وطنهم لست سنوات داعياً إياهم أن يكونوا يمنيين وان يستوعبوا دروس التاريخ وكيف كان مصير المرتزقة والعملاء في كل بلدان العالم.

رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن ومعهم احرار العالم في العالمين العربي والاسلامي عبروا عن فرحتهم بتحرير المزيد من الاراضي اليمنية من قبضة تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقتهم معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالقوات اليمنية ومجاهديها الابطال الذين يبذلون مهجهم في سبيل دفاعهم عن ارضهم وعرضهم ومبادئهم النبيلة، كما تدول عدد كبير من المغردين فيديوهات وخرائط العمليات في مأرب مؤكدين من قرب تحرير كامل الاراضي من دنس المحتلين.

وكتبت "لمياء الموسوي" في تغريدة على حسابها الخاص "أوسع عملية عسكرية في #مأرب ، تكللت بالسيطرة على 1200 كم وسقط فيها نحو 151 أسيرا من عناصر الدنبوع إضافة إلى مقتل واصابة العشرات".

وقال "ابوعلي" في تغريدته "اقتربت الساعة ساعة سقوط محافظة #مأرب من قبضة اليد #السعودية اقتربت ساعة نكسة آل سعود في #اليمن".

ونشر حساب "الجمهورية اليمنية" تغريدة جاء فيها "دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال تحياء الجمهورية اليمنية ولانامت اعين الجبنا والمجرمين النصر لابطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف والشموخ #اليمن #صنعاء #مارب #عدن #العدوان_السعودي_الامريكي_الاسرائيلي".

وفي تغريدة له طالب "عبدالله سلام الحكيمي" القيادة اليمنية أن "شكلوا"ادارة ذاتية"لكل مديرية يتم تحريرها من الاحتلال السعودي الاماراتي من افضل ابنائها اخلاصا ونزاهة وكفاءة،وتعميم التجربة في جميع المديريات المحررة والتي سيتم تحريرها على مستوى الجمهورية بكاملها لتتبلور تجربة وطنية لاشراك الشعب في ادارة شؤونه كما تضمنته مبادرة القائد في م مارب!".

وأشار "المحامي عبدالوهاب الخيل" في تغريدة له "من مديرية #ماهلية محافظة #مأرب بعد كل فشل عسكري يلحق بقوى تحالف العدوان ومرتزقتهم يذهبون لتعويض فشلهم بإستهداف سيارات المواطنين".

ونشر "ذالنون احمد" صور عديد من عمليات مأرب وعلق عليها على حسابه الخاص قائلا "#مأرب انتصارات كبيره وعظيمة كل يوم بيومة وتطهيرمديريتين بالكامل من ايادي الغزو والحتلال والمرتزقة والخونة والعملا ياربي لك الحمد #هوالله".

ونشر "صدام القدمي" خرائط من عمليات مآرب وعلق عليها قائلا "#عملية_النصر_المبين3 رحبة وماهلية في #مأرب".

وقالت "مرام" في تغريدة على حسابها الخاص "أبناء مأرب وقبائلها الحرة الأبية لن تتردد في مواجهة المعتدين وأذنابهم من الخونة والعملاء والمرتزقة #عمليه_النصر_المبين3".

وأضافت مرام في تغريدة ثانية "أبناء محافظة #مأرب لن يكونوا إلا مع بلدهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين وبما يتفق مع مبادئ وأعراف القبيلة اليمنية عبر التاريخ #عمليه_النصر_المبين3".

ونختم الموضوع مع تغريدة "المركز الإعلامي لجبهات الحد الشمالي" التي قال فيها "التقدم الكبير والمتسارع لالتهام مواقع المرتزقة المحصنة والشديدة التحصين علی امتداد مساحة جغرافية تقدر بمئات الكيلومترات في مارب .تسارع الإنهيار في صفوف المرتزقة لا يعود الی قلة أعدادهم ولا الی أي سبب مادي آخر وإنما يعود إلی التأييد الإلهي القوي والمساند لأنصار الله المنكل بأعداءه والمحبط لمكرهم .