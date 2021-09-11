قيادة السلطة المحلية بمأرب تبارك تحرير مديريتي ماهلية ورحبة

العالم- اليمن

وأكدت قيادة السلطة المحلية في بيان تلقى موقع قناة العالم نسخة منه أن تحرير أغلب مديريات المحافظة من دنس الاحتلال ومرتزقته، يعد انتصارا تاريخيا ومكسبا كبيرا لأبناء مأرب والشعب اليمني، الذين يخوضون للعام السابع على التوالي معركة وطنية في مواجهة قوى العدوان والارتزاق.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة لتطبيع الأوضاع في المديريات المحررة، وتوفير الخدمات وإعادة النازحين لمناطقهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، رغم استمرار القصف الهستيري لطيران العدوان على القرى والمناطق المأهولة بالسكان.

ونوهت قيادة السلطة المحلية، بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن وأبناء قبائل مأرب الأبية، لتحرير المحافظة من دنس الاحتلال ومرتزقته، مؤكدة أن هذه التضحيات سيسجلها التأريخ في أنصع صفحاته.

وأهاب البيان، بقبائل مأرب الأبية وأبناء الشعب اليمني، المساهمة في معركة التحرر والاستقلال واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة وكامل تراب الوطن ليكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال أو وصاية.

وجددت قيادة السلطة المحلية باسم جميع الأحرار من قبائل مأرب، العهد لقيادة الثورة، بمواصلة التصدي للعدوان وتحرير كامل مناطق المحافظة التي لا تزال تحت سيطرة تحالف العدوان.