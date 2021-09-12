قائد القوة البرية: انجاز القوة البحرية سيغير المعادلات العسكرية بالمنطقة

العالم - ايران

وهنأ قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري، القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة البحرية الادميرال شهرام ايراني، لمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ 75 التابعة للقوة البحرية الايرانية الى البلاد من اطول عملية ابحار في تاريخ الملاحة البحرية في العالم واعتبر ذلك امرا باعثا على الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة الايرانية والذي ادخل السرور في قلب ولي امر المسلمين في العالم الامام الخامنئي (مد ظله العالي).

وقال: ان الابحار لفترة اكثر من 4 اشهر من دون الرسو في الموانئ وتوفير المستلزمات العسكرية واللوجستية من الساحل، هو في الواقع ثمرة للاكتفاء الذاتي لخبراء القوة البحرية للجيش الايراني الثوري.

واضاف: ان تصميم وتصنيع واستخدام السفينة الحربية "سهند" والمبادرة الابداعية في تصنيع السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" والتي تمكنت من تحقيق هذا الفخر الكبير، رهن باثقة بالنفس لدى الشباب الحماسي والمؤمن والثوري في القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في فترة الحظر الظالم المفروض على شعبنا ووطنا العزيز.

واكد قائد القوة البرية قائلا: ان زيادة العمق الاستراتيجي الدفاعي لايران الاسلامية وتسجيل رقم منقطع النظير في الابحار في العالم فضلا عن ايجاد الفخر الوطني وبث الامل لدى الاصدقاء والياس لدى اعداء الجمهورية الاسلامية، ستؤدي بالتاكيد الى ايجاد تغييرات اساسية في المعادلات العسكرية بالمنطقة.