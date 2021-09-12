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الكاظمي يصل إلى إيران

الكاظمي يصل إلى إيران
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - العراق

وكان الكاظمي توجه على رأس وفد حكومي كبير، إلى إيران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة، إن " الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف الكاظمي أن " العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".

واشار البيان الى " رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".

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