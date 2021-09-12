شاهد.. قائد البحرية يكشف للعالم رسائل مهمة للاسطول الایراني

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وأضاف الأدميرال ايراني في مقابلة خاصة مع قناة العالم الاخبارية عقب مراسم الاستقبال للاسطول البحري الايراني في مدينة بندر عباس جنوب ايران: "اقول بكل ثقة بأن الشعب الايراني يرد على الاعداء وهذه المهمة التي انجزت وصل خلالها الاسطول البحري الايراني الى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة. والمهم هنا ايضا بأن الاسطول المشكل من السفن والبوارج والمدمرات كانت بيد الشباب الايرانيين والعلم الايراني يرفرف اينما نجده ضروريا".

وتابع الادميرال ايراني: "نقول للدول الجوار انه عبر التعاون معاً يمكن ان الرد على اي هجمات تستهدف امن المنطقة والصمود أمام اي محاولات لضرب امن واستقرار المنطقة". و"نحن نقول ان العدو يروج لاكاذيب وهي التعاون مع دول المنطقة عبر الاعتماد على اعداء المنطقة".

وكان الجيش الايراني قد قال في وقت سابق: إن المجموعة البحرية المؤلفة من المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى المياه الإقليمية الايرانية بعد الإبحار في المياه الحرة والمحيطات.

وانطلقت هذه المجموعة البحرية في ايار/مايو الماضي في رحلة ترمي الى توفير الأمن للملاحة البحرية.

وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامئني قد أكد أن الجيش الايراني موجود اليوم في الساحة بجدارة، وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية.