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اجتماع برتوكولي للحكومة اللبنانية غدا الاثنين

اجتماع برتوكولي للحكومة اللبنانية غدا الاثنين
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء المحدّد للتعارف غدا الاثنين.

العالم _ لبنان

مصادر مطّلعة في بيروت توقعت أن يعكف الوزراء على دراسة ملفاتهم بسرعة قياسية، بالنظر لحاجة البلد إلى اتّخاذ قرارات سريعة وجريئة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتنفيذ البطاقة التمويلية، بالتوازي مع عملية رفع الدعم المتوقّع في غضون أيام.

وزير السياحة، وليد نصار، توقّع في حديث صحفي اليوم الاحد أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم غد الإثنين بروتوكولية يتمّ فيها تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، ويتعرف الوزراء على بعضهم بعضاً، والتقاط الصورة التذكارية على أن يبدأ عمل الحكومة بعد ذلك مباشرة.

من جهته، أبدى عضو تكتل لبنان القوي، النائب فريد البستاني، ارتياحه لتشكيل الحكومة للبدء بورشة الإصلاحات التي يطالب بها التكتل، وعلى رأسها التدقيق الجنائي و قال مسألة تصويت التكتل على الثقة ترتبط بالدرجة الأولى بمضمون البيان الوزاري.

وفي هذا السياق، توقع عضو كتلة نواب الأرمن، النائب هاغوب ترزيان، أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة مشروعاً إنقاذياً واضحاً مع جدولٍ زمني لتنفيذه، مشيراً إلى أنّ كتلة نواب الأرمن همّها إنقاذ لبنان بالدرجة الأولى، مرجّحاً أن تمنح الكتلة الثقة للحكومة.

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