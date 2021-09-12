ما الذي سيبحثه رئيس الوزراء العراقي في طهران؟

العالم - خاص العالم

وأكد مراسل العالم في طهران الزميل محمد باقر علي بأن ملفات سياسية - اقتصادية وتعزيز الالعلاقات منها السياسة الخارجية والطاقة والاقتصادي وموضوع زيارة الاربعين ستكون على جدول اعمال هذه الزيارة.

وقال مراسلنا: بأن السلطات الايرانية تطلب من الجانب العراقي رفع حجم التاشيرات التي تمنح هذا العالم لزوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) حيث كان حجم هذه التاشيرات 30 الف بسبب ظروف جائحة كورونا.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد قال قبيل مغادرته بغداد: إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف الكاظمي أن "العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".

وبحسب المكتب الاعلامي للكاظمي، "سيجتمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".