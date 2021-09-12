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الحكم على مواطن سعودي بالسجن 5 أشهر بسبب الكمامة!

الحكم على مواطن سعودي بالسجن 5 أشهر بسبب الكمامة!
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة سعودية، بحبس مواطن خمسة أشهر، وذلك بسبب خلعه الكمامة ورفضه التجاوب مع تعليمات قوات الأمن!

العالم - السعودية

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت قرار السجن بعد أن استلمت ملف الدعوى القضائية من النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وجه تهديدات لرجل أمن أثناء ممارسة عمله الميداني في الواجهة البحرية (الكورنيش) بجدة وامتنع عن إبراز هويته.

وألقت دورية أمنية القبض على المتهم وحررت مخالفة ضده بعدم ارتداء الكمامة. وفي بداية استجوابه أقر المتهم بامتناعه عن التجاوب مع رجل الأمن لكنه عاد وأنكر ذلك، مدعيا أنه كان يمسك الكمامة بيده بعد أن خلعها بسبب حرارة الجو.

من جهته طالب المدعي العام في الدعوى بإدانة المتهم لعدم تجاوبه مع رجل الأمن وتحذيره من متابعته، ومعاقبته على ذلك بعقوبة تعزيرية بسبب ما قام به.

واعتبرت المحكمة السعودية أن سلوك المتهم أمر محرم ويمثل اعتداء على رجل الأمن من خلال عدم التجاوب معه!

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