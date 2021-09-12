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بالفيديو: آخر أخبار ناقلة النفط الايرانية المتوجهة الى لبنان

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب ان "الباخرة الايرانية وصلت الى سوریا، وقال: اعتقد ان السيد سيعلن غدا دخول الصهاريج الى لبنان اثناء خطابه".

العالم_لبنان

وفي مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، قال وهاب ان الباخرة الايرانية وصلت الى ميناء طرطوس السوري اليوم، وعندها قاطعته المذيعة المحاورة لتقول "تقصد ميناء بانياس؟"، لكنه لم يجب وتابع قائلا: "اعتقد ان السيد حسن نصر الله سيعلن غدا في خطابه التلفزيوني دخول الصهاريج الى لبنان".

ونوه ان سعر المازوت سيكون مناسبا وأرخص من السوق ونتمى على السيد ان يفاوض الايرانيين في السعر وان يكون أرخص من السوق كي ترتاح الناس، موضحا موضوع البنزين يتم بحثه لكن آليته مختلفة.

يذكر ان بعض المواقع الخبرية أشارت الى ان حوالي 150 صهريجا ينتظرون في سوريا لتعبئة المازوت الايراني الذي سيصل لادخاله الى لبنان.

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بالفيديو: آخر أخبار ناقلة النفط الايرانية المتوجهة الى لبنان

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