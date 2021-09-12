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اللواء سلامي:

مهمة الدورية البحرية الـ 75 بداية فصل جديد في تعزيز قدرات ايران الدفاعية

مهمة الدورية البحرية الـ 75 بداية فصل جديد في تعزيز قدرات ايران الدفاعية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، عودة المجموعة البحرية الـ 75 للجيش الايراني بداية فصل جديد في تعزيز القدرات الدفاعية وتحسين القدرات الرادعة للقوات المسلحة الايرانية.

العالم- ايران

يتبع..

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