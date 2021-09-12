شاهد .. هل ستنجح زيارة غروسي في ابعاد الوكالة الذرية عن تسيس الملف النووي الايراني؟

العالم - مراسلون

على عجل، يحط المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية في طهران، زيارة تأتي قبيل اجتماع حكام الوكالة الدولية لتحمل في توقيتها الكثير من المعادلات، معدلات لا شك أن نتائجه ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مباحثات احياء الإتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي:"أجرينا محادثات جيدة وبناءة.. القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية و لا مكان للقضايا السياسية .. تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، وابقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في ايران وإغلاقها".

عدم تسيس عمل الوكالة الدولية وبناء الثقة والوفاء بالالتزامات، هي الكلمات المفتاحية التي أكد عليها الإيرانيون الذين حذروا مما اسموه "اجراءات غير بناءة" من قبل الوكالة الدولية، داعين إلى التزام الوكالة باستقلاليتها وحيادها ومهنيتها.

بدوره قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي:"هذه الزيارة مهم بالنسبة لي لانها اول زيارة بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة.. ايران والوكالة يجب ان يعززوا التعاون .. قمنا بمحادثات إيجابية ومعمقة .. وقد تم جراء مباحثات جيدة على الصعيد الفني ووصلنا إلى نتائج بناءة".

هذا ويؤكد الإيرانيون على أن سياسات التضييق والضوضاء حول برنامجهم النووي لن تدعهم يتنازلون عن حقوقهم وأنهم يريدون امتلاك القدرة النووية السلمية.

قبيل اجتماع حكام الوكالة الذرية الدولية تاتي زيارة غروسي الى طهران وسط تحذيرات ايرانية من تسيس عمل الوكالة فهل تستطيع هذه المحادثات ان تعزل التعاون بين طهران والوكالة الدولية عن الضغوط السياسية والتضييق على ايران؟