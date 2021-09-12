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الاحتلال يعد لائحة اتهامات بحق أسرى نفق الحرية

الاحتلال يعد لائحة اتهامات بحق أسرى نفق الحرية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

تعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية “تخريبية” حكمها يصل لـ15 سنة سجنا، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.

العالم - فلسطين

هذا وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن “قرار الشرطة الإسرائيلية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب”.

في الجهة المقابلة، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): “رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ13 يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي”.

وأكمل: “لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية”.

هذا واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، حيث أن تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن “أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة المحتلة والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48″، بحسب وكالة معا الإخبارية.

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