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الاحتلال يعزز الجدار الاسمنتي المحاذي لقطاع غزة

الاحتلال يعزز الجدار الاسمنتي المحاذي لقطاع غزة
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتعزيز الجدار الخرساني في المنطقة المكشوفة على السياج الحدودي المحاذي لشمال قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

العالم - الاحتلال

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن "الجيش يقوم بتعزيز الجدار الخرساني عند مدخل كيبوتس "إيرز" المحاذي لقطاع غزة".

وأوضحت أن "تعزيز الجدار الخرساني يأتي تحسبا لإطلاق المقاومة الفلسطينية في القطاع صواريخ موجهة (كورنيت) باتجاه قوات وأهداف الجيش الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أن "عملية تعزيز الجدار تتركز عند النقطة التي قتل فيها مستوطن إسرائيلي يدعى موشيه فيدر (68 عاما)، جراء استهداف سيارته بصاروخ (كورنيت) عام 2019".

ويأتي التسريع في استكمال تعزيز الجدار الخرساني في المناطق المكشوفة للنيران، في ظل مخاوف إسرائيلية من تنفيذ عملية عسكرية من غزة، انتقاما لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وخلال يومي الجمعة والسبت، اعتقلت سلطات الإحتلال، 4 أسرى فلسطينيين فروا من سجن "جلبوع" شديد التحصين، شمالي فلسطين المحتلة، فيما تواصل البحث عن معتقلين اثنين آخرين فروا جميعهم يوم الإثنين الماضي.

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