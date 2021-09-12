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المتحدث باسم طالبان: نعتزم توفير زي رسمي لعناصر الحركة

المتحدث باسم طالبان: نعتزم توفير زي رسمي لعناصر الحركة
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الحركة تعتزم تزويد عناصرها في العاصمة كابول بزي رسمي.

العالم - افغانستان

وأوضح مجاهد أنه من المنتظر أن يحصل أفراد الشرطة والاستخبارات والقوات الخاصة على زي رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحركة يتجولون حتى الآن مرتدين الثياب الأفغانية التقليدية وحاملين بنادق الكلاشنيكوف.

وتمكنت الحركة قبل نحو شهر من استعادة السلطة في أفغانستان الواقعة وسط آسيا وذلك بعد أن غادرت القوات الدولية البلاد بعد نحو 20 عاما من تواجدها هناك.

ويتخوف العديد من العاملين سابقا في قوات الأمن من تعرضهم لأعمال انتقامية لكن طالبان وعدت بإعلان عفو عام عن كل الجنود السابقين في الجيش والشرطة.

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