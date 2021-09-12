الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نهاية عصر الولايات المتحدة

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

كتب الفيلسوف والأستاذ الجامعي الأميركي فرانسيس فوكوياما الذي اشتهر بكتابة نهاية التاريخ والإنسان في محلة إكونوميست البريطانية مقالا حول نهاية عصر الولايات المتحدة.

"الحقيقة أن انتهاء عصر الولايات المتحدة جاء مبكرا، وأسباب هذا الانحدار داخلية أكثر من كونها خارجية. ستبقى أميركا قوة عظمى لسنوات عديدة مقبلة، ولكن قدرتها على أن تكون دولة مؤثرة يعتمد على نجاحها في إصلاح مشاكلها الداخلية.

التحدي الأعظم لمكانة الولايات المتحدة العالمية ينبع من الداخل؛ فالاستقطاب في المجتمع الأميركي عميق، وأصبح تقريبا من المستحيل الوصول إلى إجماع على أي شيء.

هذا الاستقطاب بدأ حول قضايا تقليدية مثل الضرائب والإجهاض، ومنذ ذلك تفاقم إلى صراع حول الهوية الثقافية.

مطالبة الجماعات التي تشعر بأنها مهمشة من قبل النخبة بالاعتراف بها هو أمر حددته قبل 30 عاما بأنه كعب أخيل للديمقراطية الحديثة.

لقد أثر الاستقطاب في المجتمع الأميركي في السياسة الخارجية مباشرة.. دمر هذا الاستقطاب بالفعل التأثير الأميركي العالمي، التأثير الذي سماه العالم الأمير جوزيف ناي "القوة الناعمة"، والذي يعني مدى جاذبية المؤسسات والمجتمع الأميركي للشعوب حول العالم.

على الأغلب لن تسترجع أميركا هيمنتها، ولا ينبغي لها أن تطمح لذلك، ما يمكن أن تطمح إليه هو الحفاظ على نظام عالمي يحترم القيم الديمقراطية من خلال معرفة غايتها واستعادة شعورها بالهوية الوطنية.

حقيقة الأمر هي أن نهاية الحقبة الأميركية جاءت قبل ذلك بكثير، وكانت المصادر طويلة الأمد للضعف والانحدار الأميركيين محلية أكثر منها دولية.

وسوف تبقى الولايات المتحدة قوة عظمی لسنوات عديدة، لكن مدى تأثيرها سيعتمد على قدرتها على إصلاح مشاكلها الداخلية، أكثر من اعتماده على سياستها الخارجية."

وتستضيف هذه الحلقة الباحث السياسي رياض عيد من بيروت

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5796218

روابط ذات صلة

النفط الإيراني يحرق أحلام قوى "الهيمنة"

شاهد.. من سيملأ الفراغ في افغانستان بعد الانسحاب الامريكي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنباء تتحدث عن استهداف مقر تابع للموساد في هجوم اربيل

مقتل 11 عنصرا من طالبان بكمين في بغلان شمالي أفغانستان

في غضون يومين.. مقتل 4 جنود أتراك في سوريا والعراق (تفاصيل)

في الذكرى الـ 16 للاندحار الصهيوني من قطاع غزة.. الجهاد الإسلامي تشيد ببطولات المقاومة وتصاعد العمليات الفدائية

وفد من المخابرات المصرية الى غزة ورام الله والقدس.. وهذا ما سيناقشه

كندا.. الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في مراكز الإقتراع المبكرة