الإحتلال يشن غارات جوية على مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة

العالم - فلسطین

أفادت مصادر خبرية بأن طائرات حربية "إسرائيلية" شنت غارات، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، على مواقع للمقاومة شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان المقاومة تطلق نيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال في أجواء مدينة رفح.

وقالت وكالة أنباء "صفا" إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت أهدافا في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت موقعا للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وموقعا شمال القطاع.

جاء ذلك "ردا" من الإحتلال على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تسبب في إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين، مساء الأحد، خلال هروبهم إلى الغرف المحصنة بعد تفعيل صفارات الإنذار في سديروت.

وكانت صفارات الإنذار دوت في سديروت ومحيط غلاف غزة في أعقاب إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، زعم جيش الاحتلال اعتراضه من قبل القبة الحديدية.

يتبع...