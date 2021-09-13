الصين تحذر من إجراءات عسكرية 'وخيمة' ضد تايوان

العالم - آسيا

وأشارت المنصات الإعلامية الصينية، بما فيها “غلوبال تايمز” إلى تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت” جاء فيه أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس السماح بتغير اسم المكتب التمثيلي لتايوان من “مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي لتاييه” إلى ” المكتب التمثيلي لتايوان”.

وحذرت الصحف الصينية من أن مثل هذا التغيير من شأنه أن يغضب بكين بشدة ويثير رد فعل عسكري واقتصادي شديد.

ولاحظت الصحف أن تغيير الولايات المتحدة وتايون للاسم سيعني تجاوز الخط الأحمر لقانون مكافحة الانفصال الصيني، مما يعني أنه سيتعين على البر الرئيسي الصيني اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة لمكافحة غطرسة الولايات المتحدة وجزيرة تايوان، كما أشارت الصحف إلى أن الصين ستفرض حصاراً اقتصادياً على الجزيرة.