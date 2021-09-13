الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير أمريكي سابق يفتتح مكتبا بالقدس لتوسيع اتفاقيات 'أبراهام'

سفير أمريكي سابق يفتتح مكتبا بالقدس لتوسيع اتفاقيات 'أبراهام'
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، عزمه افتتاح ما أسماه "مركز فريدمان للسلام القوي"، في مدينة القدس المحتلة.

العالم-الاحتلال

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، عن فريدمان قوله: "إن المهمة الرئيسية للمكتب هي تنفيذ وتوسيع اتفاقيات أبراهام بين (إسرائيل) والدول العربية، بهدف تعزيز التسوية في الشرق الأوسط" وفق زعمه.

وأضاف فريدمان، "أن فتح المكتب في القدس، جاء للاستفادة من الأهمية التاريخية للقدس، والسماح للمدينة المقدسة والقديمة بتحقيق معنى اسمها مدينة السلام".

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز سيفتتح في 11 تشرين أول/ أكتوبر القادم، وستعرض خلاله تفاصيل اتفاقيات أبراهام بالكامل، بما في ذلك الكشف عن الاتفاقيات الاقتصادية.

وحسب الصحيفة، فسيحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ووزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن مانوشين، إلى جانب رؤساء شركات اقتصادية ورجال أعمال ومسؤولين الحكوميين من الولايات المتحدة و"إسرائيل" والعالم العربي.

و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقية فرعية ملحقة باتفاقية التطبيع التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي تموز/يوليو الماضي، كشف موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، عن تجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "صندوق أبراهام" إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن فريدمان تولى منصب السفير الأمريكي لدى الاحتلال خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. ويُعد أحد أبرز واضعي خطة "صفقة القرن" المزعومة، التي رفضها الفلسطينيون.

ويعد فريدمان، من أشد الداعمين لدولة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذي عمل على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وأنهى فريدمان مهامه يوم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الفلسطينيون قد وجهوا انتقادات حادة إلى فريدمان، منذ تسلمه لمنصبه ورفضوا التعامل معه، حيث يعرف عنه دعمه للاستيطان، ومعارضته لقيام دولة فلسطينية.

روابط ذات صلة

إنشاء مكتب للموساد الصهيوني في دبي خلال زيارة لبيد المقبلة

'نتنياهو' ينتقد بشدة تقديم تل ابيب معلومات لواشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير أمريكي سابق يفتتح مكتبا بالقدس لتوسيع اتفاقيات 'أبراهام'

لواء في جيش الاحتلال: 'حارس الأسوار' انتهت دون حسم

احتجاجات وعصيان مدني بسبب انقطاع الكهرباء في حضرموت

بالصور.. فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين شمال غرب درعا

بيلوسي قلقة من أنباء عن تعذيب موظف إغاثة محتجز في السعودية

طهران: اطلاع الوكالة الدولية على ذاكرة كامرات المراقبة يتطلب حصول اتفاق