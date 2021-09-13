العثور على معدات قديمة تعود إلى آلاف السنين في معدة تمساح

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وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن شين سميث تمكن من اصطياد تمساح عملاق يبلغ طوله 13 قدما.

وذكرت أنه عثر بداخله على أدوات قديمة يعود عمرها إلى 5 أو 6 آلاف سنة، لافتة إلى أن هذه الأدوات قد تعود إلى سكان أمريكا الأصليين.

​وقال الصياد الأمريكي إنه عثر على سهم قديم وأدوات أخرى داخل معدة التمساح، مشيرا إلى أن أحد علماء التاريخ كشف أن هذا السهم من أدوات الصيد التي اخترعها الأمريكيون الأصليون.

وأوضح في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه لم يتوقع أن يصدق أحد أنه تمكن من اصطياد مثل هذا الوحش العملاق.