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العثور على معدات قديمة تعود إلى آلاف السنين في معدة تمساح

العثور على معدات قديمة تعود إلى آلاف السنين في معدة تمساح
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

عثر صياد أمريكي على معدات قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح نجح في اصطياده.

العالم-منوعات

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن شين سميث تمكن من اصطياد تمساح عملاق يبلغ طوله 13 قدما.

وذكرت أنه عثر بداخله على أدوات قديمة يعود عمرها إلى 5 أو 6 آلاف سنة، لافتة إلى أن هذه الأدوات قد تعود إلى سكان أمريكا الأصليين.

​وقال الصياد الأمريكي إنه عثر على سهم قديم وأدوات أخرى داخل معدة التمساح، مشيرا إلى أن أحد علماء التاريخ كشف أن هذا السهم من أدوات الصيد التي اخترعها الأمريكيون الأصليون.

وأوضح في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه لم يتوقع أن يصدق أحد أنه تمكن من اصطياد مثل هذا الوحش العملاق.

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