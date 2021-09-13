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الجهاد الاسلامي: فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديد

الجهاد الاسلامي: فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديد
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي اليوم الاثنين إن شن "إسرائيل" غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة هي محاولات للتغطية على فشلها في حادثة نفق جلبوع، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله وجهاده من أجل الحرية وتقرير المصير.

العالم-فلسطين

وحول التهديدات الإسرائيلية بشن تصعيد عسكري ضد القطاع في حال استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد أن فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديدات.

وأوضح أن المقاومة تتابع وتقيم جميع الأحداث السياسية والميدانية، وعليه فإن فصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وجميع الخيارات مفتوحة لديهم حتى تحرير فلسطين التاريخية.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم نقلًا عن مصدر فلسطيني، أن مصر أبلغت الفصائل نية إسرائيل اللجوء لعملية عسكرية في القطاع، ردًا على إطلاق الصواريخ.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح الإثنين، مسافة محدودة في أراضي المواطنين شمالي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم، غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، بزعم الرد على إطلاق صاروخ الليلة الماضية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

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