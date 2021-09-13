سفراء دول التطبيع يحتفلون بذكراه مع الاحتلال

العالم- البحرين

وسيلقي سفير الكيان إسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد إردان، كلمة في هذا الحدث الذي تستضيفه البعثات الدائمة لكيان الاحتلال والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب لدى الأمم المتحدة.

كما سيشارك في الاحتفال سفيرة الإمارات العربية المتحدة، لانا نسيبة، والسفير البحريني ،جمال سالم الرويعي، والسفير المغربي، عمر هلال. كما ستشارك في الاحتفال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا يوم 15 أيلول/سبتمبر 2020 في البيت الأبيض اتفاقية التطبيع العار مع الكيان الإسرائيلي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما مثل البحرين وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة، ومثل الإمارات وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان .

أما المملكة المغربية فقد وقعت اتفاقية التطبيع المخزئ مع الكيان الإسرائيلي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 وفي نفس اليوم وقع الرئيس الأمريكي ترامب مرسوما رئاسيا يعتبر الصحراء الغربية المتنازع عليها بأنها جزء من المملكة المغربية.

وقد وقع معاهدة التطبيع عن المغرب رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.