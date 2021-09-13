الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة ممثل سوري لعب أدوارا في مسلسلات بارزة واشتهر بلهجته البدوية

وفاة ممثل سوري لعب أدوارا في مسلسلات بارزة واشتهر بلهجته البدوية
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، اليوم الاثنين، الفنان فاروق الجمعات، الذي فارق الحياة مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ63 عاما.

العالم _ منوعات

وأفادت وكالة "سانا" بأنه "سيشيع جثمان الفنان فاروق الجمعات ظهر اليوم الاثنين".

عن حياته ومسيرته الفنية:

فاروق الجمعات من مواليد قرية جباب في ريف درعا.

- تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1983.

- شارك منذ تخرجه بالعديد من الأدوار على الخشبة ومنها "رحلة حنظلة" و"قبل أن يذوب الثلج" و"الفيل يا ملك الزمان".

- لعب أدوار في أعمال تلفزيونية عديدة، منها "البركان"، و"الجوارح"، و"القلاع"، و"الفوارس"، و"فتح الأندلس"، و"قمر بني هاشم"، و"شعراء العرب"، و"الحلاج"، و"نهاية رجل شجاع"، و"كنا أصدقاء"، و"الخان"، و"عابرو الضباب"، و"الثعبان"، و"الخصال الثلاث"، و"في ظروف غامضة"، و"أنشودة المطر"، و"ياسمين عتيق"، و"وصمة عار"، و"بواب الريح"، و"أوركيديا"، و"حارس القدس"، و"الطواريد"، و"سنة أولى زواج"، و"كرسي الزعيم"، كما ساهم في أعمال الدراما العربية المشتركة مثل "الهيبة"، و"العراب"، و"فرقة ناجي عطا الله"، و"صقار"، و"حارس الجبل".

- مثّل في عدة أفلام سينمائية، بينها "مريم" و"دمشق حلب" إخراج باسل الخطيب، و"أيام الضجر" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

- كان للفنان راحل حضور خاص في الدراما التاريخية والبدوية بسبب طريقة إلقائه وإتقانه للهجة البدوية، وشارك بالكثير من أعمال الدراما الإذاعية وفي مسلسلات الدوبلاج.

روابط ذات صلة

المركز الثقافي الألماني يندم على منح فنان مصري الدكتوراه الفخرية

بالصورة..فنان "يفكك" صورة من مهمة أبولو 11

فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!

رجل أعمال إماراتي مزيف يخدع حماة فنان مصري وهذا ما هرب به!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيان هام لحركة "حماس" حول أوسلو

ما خلفيات الهزيمة المدوية بحزب العدالة والتنمية بانتخابات المغرب؟

طالبان: مستعدون لاستئناف الرحلات الجوية مع روسيا

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لمساعدة أفغانستان

شاهد..معالم افغانستان الاثرية مهددة بالاندثار

شاهد..ما هو التحدي الاكبر الذي يهدد حقوق الإنسان