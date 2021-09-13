وفاة ممثل سوري لعب أدوارا في مسلسلات بارزة واشتهر بلهجته البدوية

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وأفادت وكالة "سانا" بأنه "سيشيع جثمان الفنان فاروق الجمعات ظهر اليوم الاثنين".

عن حياته ومسيرته الفنية:

فاروق الجمعات من مواليد قرية جباب في ريف درعا.

- تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1983.

- شارك منذ تخرجه بالعديد من الأدوار على الخشبة ومنها "رحلة حنظلة" و"قبل أن يذوب الثلج" و"الفيل يا ملك الزمان".

- لعب أدوار في أعمال تلفزيونية عديدة، منها "البركان"، و"الجوارح"، و"القلاع"، و"الفوارس"، و"فتح الأندلس"، و"قمر بني هاشم"، و"شعراء العرب"، و"الحلاج"، و"نهاية رجل شجاع"، و"كنا أصدقاء"، و"الخان"، و"عابرو الضباب"، و"الثعبان"، و"الخصال الثلاث"، و"في ظروف غامضة"، و"أنشودة المطر"، و"ياسمين عتيق"، و"وصمة عار"، و"بواب الريح"، و"أوركيديا"، و"حارس القدس"، و"الطواريد"، و"سنة أولى زواج"، و"كرسي الزعيم"، كما ساهم في أعمال الدراما العربية المشتركة مثل "الهيبة"، و"العراب"، و"فرقة ناجي عطا الله"، و"صقار"، و"حارس الجبل".

- مثّل في عدة أفلام سينمائية، بينها "مريم" و"دمشق حلب" إخراج باسل الخطيب، و"أيام الضجر" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

- كان للفنان راحل حضور خاص في الدراما التاريخية والبدوية بسبب طريقة إلقائه وإتقانه للهجة البدوية، وشارك بالكثير من أعمال الدراما الإذاعية وفي مسلسلات الدوبلاج.