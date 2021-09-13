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طالبان تنفي إصابة أو مقتل نائب رئيس حكومتها الملا برادر

طالبان تنفي إصابة أو مقتل نائب رئيس حكومتها الملا برادر
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكدت جماعة طالبان اليوم الاثنين أن ما أشيع عن مقتل النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر، غير صحيح وأن "كل هذا دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".

العالم - افغانستان

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم جماعة طالبان، محمد نعيم، عبر "تويتر"، وأشار فيها إلى أن مثل هذه الشائعات "دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

كما نشر نعيم مقطعا صوتيا نسبه لبرادر جاء فيه: "كانت هناك أخبار في وسائل الإعلام عن موتي. خلال الليالي القليلة الماضية كنت مسافرا في رحلات. وأينما كنت في الوقت الحالي، فنحن جميعا بخير، جميع إخوتي وأصدقائي".

وأضاف برادر: "تنشر وسائل الإعلام دائما دعاية مزيفة. لذلك أرفضوا بكل شجاعة كل تلك الأكاذيب، وأؤكد لكم مائة بالمائة أنه لم يحدث شيء ولا مشكلة لدينا".

كما نشر نعيم مقطعا مصورا قال أنه "فيدیو جدید للسید الملا برادر آخوند في لقاء مع بعض وجهاء العشائر".

جاء ذلك بعدما تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة برادر جراء إصابته بجروح في القصر الرئاسي في العاصمة كابل جراء اقتتال داخلي.

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