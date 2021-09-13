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شاهد بالصور.. اكتشاف حفرية "تنين طائر" عمره 160 مليون عام

شاهد بالصور.. اكتشاف حفرية
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

اكتشف العلماء في تشيلي حفرية لما يسمى ديناصور "التنين الطائر"، وهو الأول من نوعه الذي يُعثر عليه في نصف الكرة الجنوبي.

العالم _ منوعات

وعثر علماء الأحافير على مخلوق العصر الجوراسي، وهو من التيروصورات المبكرة، في صحراء أتاكاما في تشيلي.

ويملك "التنين"، الذي جاب الأرض منذ 160 مليون سنة، ذيلا طويلا مدببا وأجنحة وأسنانا مدببة بارزة وحادة.

واكتشفت البقايا، التي لم يعثر عليها سابقا إلا في أمريكا الشمالية، من قبل أوزفالدو روجاس، مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الطبيعي والثقافة.

ويشير الاكتشاف إلى هجرة الأنواع بين أمريكا الشمالية والجنوبية والتي يعتقد أنها مرتبطة في شبه قارة عظمى تسمى غندوانا.

وقال جوناتان ألاركون، العالم بجامعة تشيلي، الذي قاد البحث: "هذا يظهر أن توزيع الحيوانات في هذه المجموعة كان أوسع مما هو معروفا حتى الآن".

وأضاف ألاركون: "هناك تيروصورات من هذه المجموعة أيضا في كوبا، والتي يبدو أنها كانت حيوانات ساحلية، لذلك على الأرجح أنها هاجرت بين الشمال والجنوب أو ربما جاءت مرة واحدة وبقيت، لا نعرف".

وذكر العلماء أن هذا الاكتشاف يمثل "أقدم تيروصور معروف يقع العثور عليه في تشيلي".

وأصبحت صحراء أتاكاما نقطة ساخنة لاكتشافات الحفريات. وغمرت مياه البحر المناظر الطبيعية القاحلة ذات المظهر المريخي في عصور ما قبل التاريخ.

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