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رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

التعبئة تتولى 50 بالمائة من عمليات التطعيم في إيران

التعبئة تتولى 50 بالمائة من عمليات التطعيم في إيران
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين، انه تلبية لقائد الثورة الاسلامية، فإن التعبئة والحرس الثوري وضعا كل امكاناتهما لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا ان التعبئة تتولى 50 بالمائة من عمليات التطعيم ضد كورونا في ايران.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم مناورة "مشروع الشهيد سليماني" لمواجهة جائحة كورونا، أشار العميد غلام رضا سليماني الى ان الشعب الايراني بلغ عدة مرات قمة الانسجام والوحدة الوطنية بما فيها خلال الثورة الاسلامية ضد النظام الشاهنشاهي البائد، وفي الدفاع المقدس، والآن خلال مواجهة خطر كورونا من قبل الكوادر المتطوعة دون اي مقابل، وفي إطار مشروع الشهيد قاسم سليماني وبالتعاون مع التعبئة ووزارة الصحة.

وفي تصريحه للمراسلين على هامش هذه المراسم، لفت العميد سليماني الى الاتفاق بين منظمة التعبئة ووزارة الصحة، وقال: بناء على هذا الاتفاق، تمت مضاعفة مراكز التطعيم وساعات العمل فيها من خلال التنسيق بين جهود التعبئة ووزارة الصحة، مبينا ان 50 بالمائة من عمليات التطعيم ضد كورونا في ايران تتولاها التعبئة، ومشددا على ان التعبئة والحرس الثوري وتلبية لقائد الثورة الاسلامية، وضعا كل امكاناتهما لمواجهة جائحة كورونا.

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