مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال في رام الله

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر عبرية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة "حشمونيم" غرب رام الله، قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية منذ أيام مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، وعمليات إطلاق نار ومقاومة، ضمن فعاليات النصرة والاسناد للأسرى.



ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة الغربية، بلغ عدد عمليات المقاومة (461) عملية متنوعة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، تصاعدت خلالها عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها لجنين ونابلس.



ووثق التقرير (7) عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال، وبلغت عمليات الطعن أو محاولات الطعن (3) عمليات.



وأحصى التقرير (8) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(5) عمليات إلقاء عبوات ناسفة، و(19) عملية القاء زجاجات حارقة باتجاه أهداف الاحتلال والمستوطنين تسببت باندلاع النيران في عدد من المستوطنات وقرب أهداف عسكرية إسرائيلية.



واستشهد خلال مدة التقرير (8) مواطنين فلسطينيين، وأصيب (455) آخرين.



وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة (45) مظاهرة ومسيرة شعبية ضد الاحتلال، و(155) مواجهة بأشكال مختلفة.