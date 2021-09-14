ليبيا.. 45 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة

العالم - ليبيا

وقال: "ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم ما ورد من ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، كما تم إعلان تقدم عدد 45 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة ووفقا للمادة رقم 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014".

وأضاف أنه سيتم مناقشة الطلب والنظر فيه بعد ثمانية أيام من تقديمه وبذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل.

وفي نهاية الجلسة، قال النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة الأسبوع المقبل لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.

وحذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة من خطر سحب الثقة من الحكومة وما قد يسببه من عرقلة في إجراء الانتخابات في موعدها، داعين إلى تفعيل الأجهزة الرقابية والقضاء على انقسامها ومن ثم التوجه نحو مساءلة الحكومة.