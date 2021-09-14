الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.. 45 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة

ليبيا.. 45 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عقب تعليق جلسة مجلس النواب الاثنين، أن 45 نائبا تقدموا بطلب حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية عقب مساءلتها الأسبوع الماضي.

العالم - ليبيا

وقال: "ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم ما ورد من ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، كما تم إعلان تقدم عدد 45 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة ووفقا للمادة رقم 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014".

وأضاف أنه سيتم مناقشة الطلب والنظر فيه بعد ثمانية أيام من تقديمه وبذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل.

وفي نهاية الجلسة، قال النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة الأسبوع المقبل لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.

وحذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة من خطر سحب الثقة من الحكومة وما قد يسببه من عرقلة في إجراء الانتخابات في موعدها، داعين إلى تفعيل الأجهزة الرقابية والقضاء على انقسامها ومن ثم التوجه نحو مساءلة الحكومة.

روابط ذات صلة

مجلس وزراء ليبيا يقرر رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات

الأمم المتحدة تحذر بشأن عودة الصراعات في ليبيا

ليبيا .. المشري: السلطة المنتخبة هي من تحدد بقاء القوات الاجنبية

ليبيا وتونس تتفقان على إعادة فتح الحدود قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. 45 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة

ترامب: لا خيار لديكم سوى إعادة انتخابي في 2024!

رغم التجربة الصاروخية الجديدة.. واشنطن تؤكد تمسكها بالحوار مع بيونغ يانغ

بلينكن يعلق على تعامل بايدن مع الانسحاب من أفغانستان

سوريا.. مقتل قيادي موالي لجيش الإحتلال الأمريكي على أيدي القبائل العربية

مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات بما يفوق مليار دولار