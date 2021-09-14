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قناة عبرية: القاهرة أبلغت حماس رسالة تهديد اسرائيلية

قناة عبرية: القاهرة أبلغت حماس رسالة تهديد اسرائيلية
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

طالما روج الاعلام العبري لقوة الكيان الاسرائيلي وانه بيده الحرب والسلم وانه قادر على سحق المقاومة متى أراد، غير أن الاحداث وخاصة جولة سيف القدس الأخيرة برهنت على أن هذا الكيان مجرد بيت عنكبوت ليس الا.

العالم - فلسطين

وفي هذا الاطار كشفت القناة 12 العبرية، أن مصر أبلغت حركة حماس في غزة رسالة تهديد إسرائيلية مفادها أن "إسرائيل سترد بقوة على إطلاق الصواريخ وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في القطاع.

وبحسب القناة ، من المتوقع وصول وفد من المخابرات المصرية في الأيام المقبلة إلى غزة للتأكد من أن الوضع لن يخرج عن السيطرة.

وزعمت اسرائيل أن حركة حماس فتحت جبهة أخرى في الضفة الغربية ، ودفعت الشباب إلى تنفيذ عمليات.

كذلك تتهم اسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إطلاق صواريخ خلال الأيام الماضية.

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