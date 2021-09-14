“اذهب إلى الطبيب فورًا” ..علامات بسيطة تدل على أنك مصاب بأمراض الكلى!

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لهذا سنقدم لكم 10 أعراض تشير إلى أن الكليتين لا يعملان بشكل صحيح وقد نهمل هذه الإشارات دون وعي، دعونا نتعرف عليها الآن:

10. مشاكل في النوم

عندما تُصاب الكلى بخللٍ ما فهذا يعني أن الجسم لا يستطيع التخلص من السموم بطريقة طبيعية عن طريق البول وبالتالي فإن السموم تبقى في الدم، وزيادة معدلها في الجسم يُصعِّب من عملية النوم، ولهذا السبب يُنصح دائماً بأخذ القسط الكافي من النوم لأن قلة النوم قد تُزيد من فُرص خلل وظائف الكلى.

تحذير: غالباً ما تجد الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن، يعانون أيضاً من عِلة انقطاع أو توقف النفس أثناء النوم، وتتمثل أعراضه في توقف النفس أو في بعض الأحيان يحدث ضيق شديد بالنفس أثناء النوم من بضع ثوان إلى دقيقة، ويعود التنفس بعد هذا الاضطراب بشكل طبيعي ولكن يُصاحبه شخير بصوت عال، فإذا لاحظت هذه الأعراض واستمرار الشخير فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.

9. الشعور بالصداع والتعب والضعف العام

تقوم الكلى السليمة والصحية والتي تعمل بشكل صحيح بتحويل فيتامين (د) في أجسامنا للحفاظ على العظام قوية كما أنها تُنتج هرمون يسمى إريثروبويتين (EPO)، حيث يلعب هذا الهرمون دوراً هاماً في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها تنتج كمية أقل من EPO، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأكسجين)، وبالتالي فإن هذا يُسبب التعب السريع للعضلات والدماغ.

تحذير: من الشائع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أن يكونوا مصابون بفقر الدم، حيث يبدأ فقر الدم في التطور عندما لا تؤدي الكلى كامل دورها وتقتصر على فقط ما بين 20٪ إلى 50٪ من وظائفها، فإذا كنت تنام وترتاح بشكل كافي ولكنك مازلت تعاني من التعب وانخفاض مستويات الطاقة والضعف العام، فيُنصح بزيارة الطبيب دون تأخير.

8. جفاف الجلد والإصابة بالحكة

يقع على عاتق الكلى الصحية مهام كثير من أهمها إزالة النفايات وأي سوائل إضافية من الدم، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وأيضاً الحفاظ على كمية مناسبة من المعادن في الجسم، وبالتالي فإن إصابة الجلد بالحكة والجفاف، إشارة على فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد المغذية.

تحذير: إذا كنت تعاني من جفاف وحكة في الجلد، فحاول ترطيب بشرتك وتذكر أنه قبل تناول أي دواء للحكة يجب استشارة الطبيب، لأن بعض الأدوية لديها مكونات قد تؤذي وظائف الكلى.

7. إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة والطعم المعدني

عندما تتراكم النفايات في الدم، فإن هذا سيؤدي إلى تغيير طعم الطعام وأيضاً يترك طعم معدني في فمك، كما أن وجود رائحة الفم الكريهة يعتبر من إحدى علامات وجود الكثير من السموم والتلوث في مجرى الدم، وربما يتطور الأمر لتجد أنك فقدت الرغبة في تناول اللحوم أو قد يصل لفقدان الشهية بشكل عام، وحتى يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير.

تحذير: هناك أسباب مختلفة لتغير طعم الطعام في الفم إلى الطعم المعدني، ومن المفترض أن تتخلص من هذا العَرَض بمجرد التعامل مع السبب المفترض، ولكن إذا استمر ظهور هذا الطعم ففي هذه الحالة يجب عليك الاتصال بالطبيب.

6. ضيق في التنفس

عادة ما يكون ضيق التنفس الناتج من خلل بالكلى وخاصة بعد بذل القليل من الجهد، يكون ناتج عن سببين أولهما هو زيادة السائل المتجه نحو الرئتين، وثانيهما هو فقر الدم الذي بدوره يحرم الجسم من الأكسجين (كما ذكرنا) وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.

تحذير: توجد أسباب مختلفة لضيق التنفس، فقد يكون ناتج عن الفشل الكلوي أو الربو أو سرطان الرئة أو حتى قصور بالقلب، ولهذا فإذا لاحظت أنك تلهث وتشعر بضيق في التنفس بعد بذل القليل من الجهد، فيجب عليك الاتصال بالطبيب فوراً.

5. تورم في الكاحلين والقدمين واليدين

عندما تُصاب الكلى بخلل فقد تفشل في إزالة أي سائل إضافي من الجسم، وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى احتباس الصوديوم والذي يُسبب تورم في الكاحلين والقدمين واليدين، كما أن تورم الأجزاء السفلية من الجسم قد يشير إلى أمراض القلب والكبد أو الدوالي الوريدية.

تحذير: في بعض الأحيان فإن الحد من الملح وتناول العلاج لإزالة السوائل الزائدة من الجسم قد يعالج التورم، ولكن إذا لم تزل الأعراض فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب لتحديد المشكلة وعلاجها.

4. وجود آلام بالظهر

قد يكون أحد أعراض الفشل الكلوي ظهور آلام بالظهر والتي عادة ما تكون حادة وتقع مباشرة تحت القفص الصدري، وقد يمتد الألم حتى يصل إلى الجزء الأمامي من الفخذ أو منطقة الورك، وقد ترجع آلام الظهر والساق نتيجة لوجود تكيسات كلوية.

نصيحة: عادة ما ترافق آلام الظهر الناجمة عن الفشل الكلوي الشعور بالتقيؤ، وارتفاع درجة حرارة الجسم والتبول المتكرر، أما آلام الظهر العادية التي ليس لها علاقة بالكلى فتكون مختلفة حيث يكون الألم موضعي أكثر ويحدث فجأة، ولا يصاب الشخص بحمى، فإذا كنت لا تزال تعاني من آلام الظهر والحبوب المُسكنة تكون غير فعالة، فتأكد من رؤية الطبيب.

3. انتفاخ العيون

من العلامات المبكرة عن وجود خلل بالكلى هو زيادة نسبة البروتين في البول، والتي يكون من أعراضها انتفاخ ما حول منطقة العين، ويُمكن تفسير هذا الانتفاخ على أن الكلية تُسرب كمية كبيرة من البروتين في البول بدلا من حفظه وتوزيعه في جميع أنحاء الجسم.

نصيحة: إذا كنت متأكداً من أن جسمك يتلقى قسطاً كافياً من الراحة والبروتين، ولكنك لا تزال تلاحظ وجود انتفاخ حول عينيك، فتأكد من تحديد موعد لرؤية الطبيب.

2. ارتفاع ضغط الدم

يعتمد كلاً من نظام الدورة الدموية والكلى على بعضهم البعض، حيث تحتوي الكلى على نيفرونات صغيرة تقوم بتصفية النفايات والسوائل الزائدة من الدم، وإذا تعرضت الأوعية الدموية للتلف، فإن تلك النيفرونات التي تقوم بتصفية الدم لا تتلقى ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية، ولهذا تجد أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي الثاني للفشل الكلوي.

نصيحة: تعلم كيفية إدارة ارتفاع ضغط الدم لتجنب الفشل الكلوي، حيث يُمكنك إضافة الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لأنها تعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء وبالتالي تساعد على منع فقر الدم.

1. ملاحظة تغيرات عند التبول

الكُلى هي المسؤولة عن إنتاج البول والقضاء على النفايات والسموم بالجسم من خلال عملية التبول، ولهذا لا ينبغي تجاهل التغيرات التي تحدث في وتيرة ورائحة ولون ومظهر البول، حيث تشمل الأنواع الشائعة من التغييرات ما يلي:

زيادة الحاجة إلى التبول: وخاصة خلال الليل، إذا كانت تلك الحاجة تتكرر ما بين 4 إلى 10 مرات في اليوم فيعتبر هذا طبيعي.

رؤية الدم في البول: إن الكلى الصحية تقوم بتصفية النفايات من الدم لإنتاج البول، ولكن إذا كانت خلايا الدم تالفة فإنها تبدأ في التسرب في البول.

وجود رغوة بالبول: وجود فقاعات في البول وخاصة تلك التي تتطلب منك دفع المزيد من المياه حتى تتخلص منها فهذا يعني وجود بروتين في البول.