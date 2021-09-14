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الإمارات تدرج أفراد وكيانات على قائمتها للإرهاب

الإمارات تدرج أفراد وكيانات على قائمتها للإرهاب
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإماراتية أنها أدرجت 38 فرداً و15 كياناً على قائمتها للإرهاب الخاصة بالأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، حسب زعمها.

العالم - الإمارات

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وزارياً رقم "83" لسنة 2021 بشأن أسماء أفراد وكيانات إرهابية.

وأدعت الوكالة الرسمية أن القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على "استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وبحسب "الخليج أونلاين"، فقد ضمت القائمة الإماراتية مواطنين إماراتيين، إضافة إلى أفراد من اليمن ولبنان والعراق وسوريا والأردن والسعودية.

كما تضم قائمة الإرهاب الإماراتية شخصيات من إيران وروسيا وأفغانستان وبريطانيا والهند ونيجيريا و"سانت كيتس - نافيس".

وطالب القرار الوزاري الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية أو فنية.

ووفق "وام" فإن القرار ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

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الإمارات تدرج أفراد وكيانات على قائمتها للإرهاب