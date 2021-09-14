العراق.. لعودة دوام المدارس الحضوري مع تشديد الإجراءات الوقائية

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان له، أن "الكعبي، زار مقر وزارة التربية، والتقى بالوزير علي حميد الدليمي والوكيل الفني حسين اللامي"، لافتاً إلى أن "اللقاء جرى خلاله بحث الخطة التدريسية للموسم المقبل 2021-2022، والاتفاق مع وزير التربية على ضرورة عودة الدوام الحضوري وإعداد خطة سريعة وفاعلة لذلك، مع حرص الكوادر التربوية على أخذ لقاح كورونا واتخاذ كافة التدابير الصحية لسلامة الطلبة، وتوجيه كافة المحافظات بأهمية تجهيز غرف سلامة صحية خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقليلي المناعة في المدارس".

وأكد الكعبي على "ضرورة استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر الدوام الحضوري مع تشديد الإجراءات الوقائية خلال الموسم الدراسي المقبل"، لافتاً إلى أن "الجميع بات يُدرك أن وباء كورونا أقل خطرا من انتشار الجهل".

وطالب الحكومة المركزية والمحافظين بتخصيص قطع أراض سكنية للكوادر التربوية باعتبارهم بناة الإنسان وأصحاب الفضل على الجميع"، داعياً الجهات المعنية إلى "تفعيل قانون المعلمين ورعايتهم ودعمهم معنوياً ومادياً عبر القروض الميسرة من المصارف الحكومية".

وأشاد الكعبي بالجهود المبذولة من قبل الوزير والوكلاء ومديري التربية ببغداد وعموم المحافظات وجميع الكوادر العاملة في الوزارة في وقت كانوا وما زالوا أمام تحدي كبير جراء جائحة كورونا.

وشدد الكعبي على "وجوب زيادة التخصيصات المالية للقطاع التربوي خلال الأعوام المقبلة واستثمارها في تأهيل وبناء الأبنية المدرسية النموذجية، فضلا عن رعاية الكوادر التدريسية، وتأهيل البرامج والخطط التي من شأنها الارتقاء بواقع الطلبة سيما المرحلة الابتدائية".