طالبان تدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الانسانية لافغانستان

العالم - افغانستان

وقال وزير الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال الأفغانية ير خان متقي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، ان الشعب الافغاني واجه خلال 40 سنه مشاكل مختلفة وندعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الانسانية لافغانستان.

واضاف: نريد استكمال المشاريع التي بدات في السابق ونسعى لتوفير مجال العمل للمواطنين ونريد توفير الفرص للمستثمرين في الداخل والخارج.

وقال: بامكان اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين العمل في كافة ارجاء البلاد، لذا ندعوا جميع الأفغان الذين غادروا البلاد إلى العودة إلى أفغانستان.

وقال امير خان متقي: نشكر الدول التي قدمت مساعدات انسانية للشعب الأفغاني وننتظر منها المزيد من المساعدات، وطالب بعدم ربط الأوضاع الإنسانية بالأوضاع السياسية في أفغانستان.