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حماس: ثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم

حماس: ثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، اليوم الثلاثاء، إن جريمة الاحتلال في سجن جلبوع تستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا وحازمًا، مؤكداً قامت به إدارة السجون من الاعتداء على أسرى قسم ٣، وعلى رأسهم الأسير القائد عثمان بلال سيدفع ثمنها قادة الاحتلال.

العالم - فلسطين

وحذر بدران في تصريح صحفي، الاحتلال من مواصلة عدوانه على الأسرى في السجون، وأسرى نفق الحرية المعاد اعتقالهم في زنازين التحقيق، مبيناً أن ثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية.

ودعا بدران المؤسسات الحقوقية كافة إلى فضح جريمة الاحتلال في سجن جلبوع قسم ٣، والاعتداء المتواصل لمدة ٥ ساعات بالضرب على الأسرى وهم مقيدو الأيدي والأرجل، مشيراً إلى أن الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية، وتخالف القوانين الدولية.

وبارك بدران العمليات البطولية التي نفذها المقاومون الأبطال في القدس المحتلة وجنين ورام الله، مبيناً أنه على العدو أن يعلم أن حرية الأسرى وحمايتهم على رأس سلم أولويات قيادة المقاومة.

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