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فتح تحقيق في تحطم طائرة باليونان أسفر عن مقتل شاهد في قضية 'نتانياهو'

فتح تحقيق في تحطم طائرة باليونان أسفر عن مقتل شاهد في قضية 'نتانياهو'
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت اليونان اليوم الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقاً في حادث تحطم طائرة خاصة وقع الاثنين قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة مستوطن إسرائيلي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.

العالم - الاحتلال

قال ايوانيس كونديليس رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي لوكالة فرانس برس إن “صيادا محليا أفاد عن وقوع انفجار ضخم تلاه آخر صغير”.

وأضاف كونديليس أن “الحطام سيكشف إذا تم الأمر على هذا النحو” مشيراً إلى أن حطام الطائرة يقع حالياً على عمق 33 متراً.

توفي زوجان "إسرائيليان" مساء الإثنين في حادث تحطم الطائرة أحادية المحرّك من طراز “سيسنا سي182” قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت خارجية الإحتلال أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان من "تل أبيب" يبلغان من العمر 69 عاما.

كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون، وهو نائب مدير سابق في ما تسمى وزارة الاتصالات "الإسرائيلية"، بشهادته في محاكمة بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في فلسطين المحتلة لوكالة فرانس برس.

ويواجه نتنياهو تهمًا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح امتيازات لأقطاب إعلامية لقاء تغطية إعلامية مواتية.

واتهم الادعاء نتانياهو، أثناء محاكمته في نيسان/أبريل، باستخدام سلطته “بشكل غير مشروع” في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.

واشارت نيابة الإحتلال إلى أنه كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون بشهادته حول أمور قانونية.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطائرة أقلعت من حيفا في رحلة خاصة واختفت عن الرادار قبل وقت قصير من هبوطها المقرر في مطار ساموس.

وأوضحت وسائل الإعلام أنّ جثّتي القتيلين نقلتا إلى مدينة بيثاغوريو على ساحل جزيرة ساموس.

من المقرر أن يتوجه فريق من الخبراء إلى ساموس الأربعاء لتفقد حطام الطائرة التي وقعت على بعد كيلومترين من المطار، بحسب كونديليس الذي “يأمل” أن يتمكن من تقديم إيضاحات حول أسباب الحادث خلال إسبوعين.

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