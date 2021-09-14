البرلمان العراقي يؤكد التزامه بموعد حل نفسه

العالم - العراق

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد لوكالة الأنباء العراقية إن "موعد إجراء الانتخابات قريب جداً، وأن مجلس النواب قرر بجلسته المرقمة (46) 31-3 2021 بعد الطلب المقدم من قبل (172) نائباَ، حلّ نفسه بتاريخ السابع من تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "الانتخابات النيابية العامة في البلاد ستجرى بتأريخ العاشر من تشرين الأول المقبل"، لافتاً الى أن "المجلس ملتزم بموعد حلّ نفسه".

وينتهي عمر الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بثلاثة أيام، وذلك بعد أن صوت البرلمان على حلّ نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل.