سفير فخور وكنيس يهودي.. النظام البحريني يسقط إلى قعر القذارة !

العالم – كشكول

بوقاحة لا مثيل لها أعلن سفير المنامة في تل ابيب قبل تقديم أوراق اعتماده عن أنه فخور بخطوة حكام بلاده الشجاعة (كما وصفها)، وانه سيقدم أوراق اعتماده كسفير لمملكة ‫البحرين لدى "دولة إسرائيل" حيث يصادف اليوم الذكرى الأولى لتوقيع "اتفاقيات ابراهيم" في إشارة الى اتفاق التطبيع المذل مع الكيان الاسرائيلي.

السقوط الاخلاقي للسفير البحريني خالد يوسف الجلاهمة لم تأتِ من فراغ فقبل اقل من 3 اسابيع افتخر المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة بنشر صور لصلاة وتراتيل يهودية في الكنيس اليهودي بالعاصمة البحرينية المنامة بعد 74 عاما من إغلاق الكنيس.

والمشكلة ليس في ترميم الكنيس الذي كلف (159 الف دولار من خزينة الدولة)، ولا تجديده لكي يقوم نحو 50 يهوديا موجودون في البحرين لممارسة طقوسها، بل في ان المنامة تمنع مئات آلاف البحارنة من إقامة مراسم عاشوراء وعزاء الامام الحسين بل وهدمت مساجدهم بل وهدمت معلما عريقا في وسط المنامة (دوار اللؤلؤة) فقط لأنه أصبح رمزا للمتظاهرين.

المشكلة في ان آل خليفة يقومون بما يقومون به نكاية بشعبهم لانه طالب بحقوقه، يريدون ان يقولوا للبحارنة أنتم أسرى لدينا ولا حقوق لديكم، 50 يهوديا بآلاف منكم.

وقاحة وسفاهة هذا النظام تجاوزت الحدود وهو مستعد لإغاظة كل مسلمي العالم، كي يؤذي شعبه ويجرح مشاعره كشعب مسلم لا كمعارضة او مجموعة طالب بالحرية والديمقراطية.

سيجلد التاريخ هذا النظام ولن يسامحه على حماقاته وسيسجله من بين طعنوا المسلمين والقضية الفلسطينية بخنجر مسموم ومن بين من كره شعبه وآذاه حتى في عقائده.