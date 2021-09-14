محتجون يقتحمون قصر المعاشيق في عدن

العالم- اليمن

وأكدت مصادر محلية، أن مئات المحتجين أغلقوا كافة الطرقات المؤدية إلى قصر المعاشيق في منطقة كريتر، بإشعال إطارات السيارات التالفة، خلال تظاهرات منددة بتدهور الوضع المعيشي وتردي الخدمات الأساسية بالمدينة.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لتحالف العدوان و"المجلس الانتقالي "، الذي تسيطر قواته على المدينة، منذ طرد حكومة هادي، في أغسطس 2019م.

وأشارت إلى أن المتظاهرين قرروا التصعيد وتنظيم فعالياتهم الإحتجاجية أمام قصر معاشيق، عقب قيام قوات الأمن التابعة للمجلس الإنتقالي بإطلاق النار على المحتجين.

وتشهد مدينة عدن، لليوم الثاني على التوالي، حراكا شعبيا لثورة الجياع، وسط محاولات لقمع الاحتجاجات من قبل الإنتقالي وقوات التحالف.