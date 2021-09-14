الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محتجون يقتحمون قصر المعاشيق في عدن

محتجون يقتحمون قصر المعاشيق في عدن
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أقتحم محتجون، الثلاثاء، بوابة قصر المعاشيق في مدينة عدن، جنوبي اليمن، خلال تظاهرات شعبية غاضبة، إحتجاجا على انهيار الأوضاع الإقتصادية والأمنية.

العالم- اليمن

وأكدت مصادر محلية، أن مئات المحتجين أغلقوا كافة الطرقات المؤدية إلى قصر المعاشيق في منطقة كريتر، بإشعال إطارات السيارات التالفة، خلال تظاهرات منددة بتدهور الوضع المعيشي وتردي الخدمات الأساسية بالمدينة.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لتحالف العدوان و"المجلس الانتقالي "، الذي تسيطر قواته على المدينة، منذ طرد حكومة هادي، في أغسطس 2019م.

وأشارت إلى أن المتظاهرين قرروا التصعيد وتنظيم فعالياتهم الإحتجاجية أمام قصر معاشيق، عقب قيام قوات الأمن التابعة للمجلس الإنتقالي بإطلاق النار على المحتجين.

وتشهد مدينة عدن، لليوم الثاني على التوالي، حراكا شعبيا لثورة الجياع، وسط محاولات لقمع الاحتجاجات من قبل الإنتقالي وقوات التحالف.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

محامية تكشف مصير 4 مختفين في عدن و تفضح 'الانتقالي'

أزمة البنزين تشتعل مجددا في عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-09-2021

باكستان تحذر المجتمع الدولي عن تأخير الإستجابة بشأن أفغانستان

السيد الصدر: اجيش العراق قادر على حماية البلد من الداخل والخارج

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-09-2021

شاهد بالفيديو.. بعد رفض غزة مساومة الاحتلال.. هل ستسمع مستوطناته صفارات الانذار؟

شاهد.. إطارات خالية من الهواء تسير على الطرقات لأول مرة