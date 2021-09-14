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باكستان تحذر المجتمع الدولي عن تأخير الإستجابة بشأن أفغانستان

باكستان تحذر المجتمع الدولي عن تأخير الإستجابة بشأن أفغانستان
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، المجتمع الدولي من أن الاستجابة البطیئة بشأن أفغانستان يمكن أن تتسبب في عواقب إنسانية وخيمة.

العالم - باكستان

وقال قريشي، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في أفغانستان المنعقد بجنيف، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، إن "التحديات هائلة، والوضع يصبح متردياً لنحو 18 مليون أفغاني".

وشدد على أن هناك حاجة ملحة إلى المساعدة الإنسانية والتضامن مع الشعب الأفغاني من ناحية الدعم المالي والسياسي، مضيفا أن الوقت قد حان لتجديد الشراكات التنموية ودعم إعادة بناء وتأهيل أفغانستان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للأفغانيين.

ولفت إلى أن باكستان لن تكون على استعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين الأفغان، حيث إنها تستضيف بالفعل عدة ملايين منذ عقود من الصراعات الماضية، على حد وصفه.

يشار إلى أن سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان أثار مخاوف من تكرار عام 2015 عندما فر ما يقرب من مليون سوري وعراقي وأفغاني إلى أوروبا عن طريق العبور إلى اليونان من تركيا.

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