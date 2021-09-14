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الصومال.. 'تفجير انتحاري' يودي بحياة 10 أشخاص في مقديشو

الصومال.. 'تفجير انتحاري' يودي بحياة 10 أشخاص في مقديشو
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام صومالية يوم الثلاثاء بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بانفجار في العاصمة مقديشو.

العالم - افريقيا

وقال موقع "غاروي أونلاين" الإخباري المحلي إن انتحاريا فجر نفسه في مقهى بالقرب من معسكر تدريب "الجنرال غوردون" العسكري في مقديشو.

وأضاف أن التقارير الأولية أفادت بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون في الهجوم الذي يأتي وسط أزمة سياسية في البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نفذ الجيش الصومالي عدة عمليات عسكرية واسعة ضد "حركة الشباب" في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم جنوب ووسط البلاد.

وتخوض الحكومة حربا ضد المسلحين منذ أكثر من عقد بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة بـ"أميصوم" وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

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