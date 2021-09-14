بينت: إذا عملت'حماس' على ضبط النفس فنحن أبعد من أي تصعيد مع غزة

العالم - الاحتلال

وأضاف بينيت خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية: "إن إيقاف اطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة لا يعني عدم البقاء على أهبة الاستعداد طوال الوقت، لأن ذلك يعمل على تقوية حركة حماس".

وتابع "قبل استلام منصبي بشهر، أطلقت حماس صواريخ على القدس وتل ابيب، ومسؤوليتي الان توفير الامن للإسرائيليين".

وحول إمكانية لقائه محمود عباس ، قال بينيت: " لا أرى فائدة من لقاء أبو مازن عندما يقاضي جنودنا في لاهاي ويتهم القادة بارتكاب جرائم حرب، تصوري للسلطة الفلسطينية ، بأنها سلطة فاشلة". حسب وصفه.

وزاد قائلًا: "انا أعارض إقامة دولة فلسطينية، ومن غير المعقول تحويل الوضع في الضفة الغربية كالوضع السيئ للغاية في قطاع غزة، لأنهم جيراننا"، مضيفًا: "اذا عملت حماس على ضبط النفس فنحن أبعد من أي تصعيد مع قطاع غزة".