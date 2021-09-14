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حملة تفتيش واسعة في قرى الناصرة بحثا عن انفيعات وكممجي

حملة تفتيش واسعة في قرى الناصرة بحثا عن انفيعات وكممجي
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تشن قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء حملة تفتيش واسعة في قرى الرينة والمشهد ويافة الناصرة واكسال ومنطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة، بحثا عن الأسيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي، اللذين شاركا في عملية الفرار من سجن جلبوع برفقة أربعة أسرى آخرين اعتقلتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأن قوات شرطة الاحتلال اعتقلت شخصين في المناطق الحرشية المحيطة باكسال، يُعتقد أنهما عاملان من الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، كثفت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي عمليات التمشيط في منطقة الجدار الفاصل بمدينة أم الفحم وسالم تجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما جرت عمليات البحث عن أحد الأسيرين في مرج بن عامر ومنطقة مجيدو.

وتفيد تقديرات الأجهزة الأمن "الإسرائيلية"، بأن أحد الأسيرين يتواجد حاليا في الضفة المحتلة، أما الآخر فما يزال في مناطق الـ48. فيما ذكرت رواية "إسرائيلية" أخرى إلى أن الأسيرين كممجي وانفيعات تمكنا من الوصول للضفة الغربية المحتلة ومخيم جنين.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، فرّ ستة أسرى فلسطينيون من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن. وأُعيد اعتقال أربعة منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي عن مناضل يعقوب انفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.

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