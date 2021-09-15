مراسلنا: هجوم ومحاولة تسلل لداعش قبيل قصف آليات الحشد الشعبي

العالم - سوريا

وقال مراسل العالم حسام زيدان أن الطائرات المسيرة استهدفت آليتين تابعتين للحشد الشعبي بأربعة صواريخ، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل؛ مشيرا إلى أن الآليتين كانتا متمركزتين في إطار الجهوزية لمنع تسلل إرهابيي داعش من سوريا إلى العراق وبالعكس.

وقال مراسلنا إن الطائرات انطلقت من الأراضي العراقية وسبق هذا القصف بوقت قصير هجوم لجماعة داعش الإرهابية ومحاولة تسلل إلى الأراضي العراقية، تصدت له قوات الحشد الشعبي في تلك المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ونفى المتحدث باسم التحالف الأميركي "واين ماروتو" في تغريدة على تويتر تنفيذ أي غارات جوية في البوكمال.

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